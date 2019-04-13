Бускетс назвал игроков, которые могут заменить его в "Барселоне" и сборной Испании

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Бускетс назвал игроков, которые могут заменить его в "Барселоне" и сборной Испании

Хавбек "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс поделился мыслями о том, кто бы мог стать его преемником в клубе и национальной команде.

"Сложно выбрать. Но, может быть, больше всего по своим характеристикам, телосложению и образу жизни на меня похож Ориоль Бускетс из второй команды "Барселоны". Если же смотреть за пределами клуба, то я бы назвал Родри из "Атлетико". Мне кажется, его стиль игры достаточной схож с моим", - цитирует 30-летнего футболиста RMC Sport.

В текущем сезоне Бускетс сыграл за "Барселону" 45 матчей и сделал 2 ассиста. За сборную Испании он выступает с 2009 года, провёл 112 игр и забил 2 гола.

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