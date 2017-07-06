Бускетс назвал лучших игроков мира на своей позиции

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс назвал своих главных конкурентов среди лучших игроков мира на позиции опорного полузащитника.

"В настоящее время есть великолепные игроки на этой позиции, каждый со своим собственным стилем. Нет двух одинаковых игроков. На своей позиции я бы выделил Каземиро, который очень хорошо делает свою работу, Бруно Сориано, который также проделал большую работу в "Вильярреале" и в "Челси" великолепный сезон провели Канте с Матичем. Андер Эррера тоже очень хорош", - цитирует 28-летнего хавбека sport.es.

Напомним, "Барселона" надеется продлить контракты с еще двумя своими ведущими игроками. | soccernews.ru