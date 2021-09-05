Бускетс не доволен тем, что ФИФА хочет проводить ЧМ раз в два года

Теги серхио бускетсчемпионат мира

Бускетс не доволен тем, что ФИФА хочет проводить ЧМ раз в два годаФото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Капитан "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс выразил свое недовольство идеей ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

"Игроки мало на что могут повлиять в вопросе проведения чемпионата мира каждые два года. Мы просто видим, что календарь стал более загруженным. А им нет дела до игроков.

Они хотят больше Евро, больше чемпионатов мира, больше клубных чемпионатов мира, больше матчей в лиге, больше матчей в рамках каждого турнира.

Настанет момент, когда игроки взорвутся, потому что матчи становятся все более требовательными, а у нас остается все меньше времени на отдых. Так что с этим трудно справиться. Во время пандемии мы видели, как матчи наслаивались друг на друга. 

Все это будет иметь определенные последствия, поэтому надо провести встречу и выслушать все стороны", – сказал Бускетс.

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