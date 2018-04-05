Бускетс не поможет "Барселоне" в матче с "Леганесом"

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Бускетс не поможет "Барселоне" в матче с "Леганесом"
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не сыграет в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Леганеса", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде решил предоставить футболисту отдых, в связи с тем, что он только недавно восстановился после травмы. 

Скорее всего 29-летний Бускетс сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ромой", который состоится в Риме 10 апреля.

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