Бускетс не сыграет в матче Лиги наций со сборной Испании из-за травмы

Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс пропустит матч Лиги наций со сборной Испании. Об этом рассказал главный тренер команды Луис Энрике.

Напомним, футболист был травмирован в предыдущем матче со Швейцарией (1:1). Врачи диагностировали у него повреждение связок колена.

Матч Испания - Германия состоится 17 ноября.

В нынешнем сезоне 32-летний Бускетс провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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