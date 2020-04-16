Бускетс не верит, что сезон в Ла Лиге можно будет возобновить

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что не верит в то, что сезон будет доигран.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент неизвестно, когда именно возобновится сезон.

"Думаю, возобновить чемпионат будет сложно. Не думаю, что это вообще возможно.

Сначала я хотел бы посмотреть, как все будет развиваться, и, кажется, мы достигли пика пандемии. Жду хороших новостей.

Однако возобновить Ла Лигу будет сложно из-за поездок, собрать всех вместе будет проблемой", - передает слова Бускетса COPE.

По последним данным, в Испании зарегистрировано 182 816 случаев заражения коронавирусом, 19 130 человек скончались.

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