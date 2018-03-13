Бускетс: "Не знали о проблеме Гомеша"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс высказался о проблемах своего партнера по команде Андре Гомеша.

" Мы знали кое-что о ситуации Андре, но мы не знали всего до этого момента, потому что это его личная проблема. Все мы - его партнеры по команде - старались помочь ему всеми возможными способами. Фанаты, на мой взгляд, должны сделать шаг вперед и быть более позитивными к нему", - цитирует 29-летнего хавбека Sky Sport.

Напомним, Гомеш назвал свою жизнь в "Барселоне" адом. | soccernews.ru