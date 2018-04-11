Бускетс о поражении от "Ромы": "Мы не знали, что делать"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал исход ответного матча с "Ромой" (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра - 4:1).

"Грустно проигрывать после крупной победы в первом матче. Игра не удалась. "Рома" была сильнее сегодня. Она должна была забивать и показала настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю, почему, но сегодня "Рома" была сильнее.

Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась еще одна такая неудача. Но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу", – сказал Бускетс.

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