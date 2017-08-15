Бускетс: "Обвинять игрока в прессе - не самый лучший способ выразить свое мнение для спортивного директора"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс стал на защиту своего партнера по команде Жерара Пике, ошибку которого в игре с мадридским "Реалом" спортивный директор "сине-гранатовых" Пеп Сегура назвал решающей в матче.

" Я не согласен c таким мнением. Нам немного не повезло в матче. Мы проиграли 1:3, потому что мы совершили некоторые ошибки, а "Реал" был очень хорош. Обвинять игрока в прессе - не самый лучший способ выразить свое мнение для спортивного директора ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, этим летом "Барселона" может потерять сразу восемь своих игроков. | soccernews.ru