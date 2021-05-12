Бускетс отреагировал на потерю очков "Барселоной" в матче с "Леванте"

Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал ничейный результат в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:3).

"Ощущения очень плохие. Мы находимся в сложном периоде. Мы хорошо начали матч, вели в счете, но, как это часто бывали в этом сезоне, пропустили два легких гола из-за собственных ошибок. Фактически мы лишились шансов на чемпионство. Мы сами виноваты в этом. Мы были недостаточно сконцентрированы и потеряли слишком много очков", - приводит слова Бускетса Marca.

"Барселона" с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и на одно очко отстает от лидирующего "Атлетико", который имеет один матч в запасе.

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