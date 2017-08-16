Бускетс: "Паулиньо может многое дать "Барселоне"

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Бускетс: "Паулиньо может многое дать "Барселоне"Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс считает, что клуб сделал правильно, подписав бразильского хавбека Паулиньо.

"Паулиньо может многое дать "Барселоне". У нас нет игрока такого плана. Паулиньо защищает цвета сборной Бразилии, являющейся в данный момент одной из лучших команд мира. Что же касается конкуренции, то она всегда была в "Барселоне" и идёт на пользу всем", - сказал он.

Напомним, что футболист приобретен у китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд". 

Читайте: Паулиньо: "Я верю в себя и знаю свой потенциал" | http://soccernews.ru

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