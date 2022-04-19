Бускетс поделился ожиданиями от конца сезона в Ла Лиге
Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен
Капитан и полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал поражение от "Кадиса" (0:1) в матче 32-го тура Ла Лиги и высказался о концовке сезона.
"Мы начали игру не лучшим образом, нам не хватало последнего паса и целеустремленности. Во втором тайме мы прибавили, хотя соперник применял против нас персональную опеку. Пропустив гол, мы так и не смогли отыграться.
Но впереди еще семь финалов, и мы должны постараться выиграть все эти матчи начиная с ближайшего – против "Сосьедада", тяжелого соперника.
Нам нужно прибавлять, не помешало бы и немного везения. Пора браться за работу, смотреть видео… Мы должны приложить все усилия", – сказал испанец.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14