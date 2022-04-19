Бускетс поделился ожиданиями от конца сезона в Ла Лиге

Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен

Капитан и полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал поражение от "Кадиса" (0:1) в матче 32-го тура Ла Лиги и высказался о концовке сезона.

"Мы начали игру не лучшим образом, нам не хватало последнего паса и целеустремленности. Во втором тайме мы прибавили, хотя соперник применял против нас персональную опеку. Пропустив гол, мы так и не смогли отыграться.

Но впереди еще семь финалов, и мы должны постараться выиграть все эти матчи начиная с ближайшего – против "Сосьедада", тяжелого соперника.

Нам нужно прибавлять, не помешало бы и немного везения. Пора браться за работу, смотреть видео… Мы должны приложить все усилия", – сказал испанец.

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