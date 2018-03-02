Бускетс поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча 27-го тура испанской Примеры против мадридского "Атлетико".

"В важный момент мы потеряли два очка. "Барса" по-прежнему лидирует, но в воскресенье нас ждёт тяжелейшая игра" - цитирует Бускетса Football Espana.

Напомним, что матч "Барселона" – "Атлетико" состоится 4 марта в 18:15 по московскому времени. Перед очной встречей "матрасники" отстают от лидирующих "сине-гранатовых" на 5 очков.

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