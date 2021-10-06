Бускетс поделился ожиданиями перед матчем против сборной Италии

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Бускетс поделился ожиданиями перед матчем против сборной ИталииФото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против сборной Италии.

"Мы хорошо сыграли на Евро-2020, получили положительный опыт, вышли из трудной группы и дошли до полуфинала. Эта команда под руководством Луиса Энрике всегда была конкурентоспособной. Ребята очень довольны тем, что нас просят делать и как нас просят играть. Мы на хорошем ходу.

Мы гордимся тем, что дошли до этой стадии, но никто из нас не хочет заканчивать борьбу в полуфинале. Мы здесь, чтобы повеселиться, почувствовать вкус этого турнира и выйти в воскресный финал.

Наличие хороших игроков ничего не гарантирует, но в Италии есть и прекрасные игроки, и замечательный тренер. Они заслуженно стали чемпионами этим летом и продолжат играть с тем же подходом к делу и в той же манере. Для меня большая честь соревноваться с футболистами мирового уровня, такими, как в сборной Италии", - сказал Бускетс.

Об отсутствии центрального нападающего в сборной Испании

"Мы должны быть смелыми. Нам нужно рассматривать всех, кто может сыграть на этой позиции. Посмотрим, каким будет состав и кто сыграет, но вариантов будет много", – отметил испанец.

Игра между сборными Испании и Италии пройдет сегодня, в Милане. Начало встречи запланировано на 21:45 (мск).

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