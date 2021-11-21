Бускетс поделился впечатлениями от победы над "Эспаньолом"

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Бускетс поделился впечатлениями от победы над "Эспаньолом"Фото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал победу над "Эспаньолом" (1:0) в 14-м туре Ла Лиги.

"Очень важная победа. Мы в непростой ситуации, и поэтому нам нужно сильно выступать дома.

Мы могли забить в первом тайме, но счет справедлив, поскольку и у них было три явных момента, в которых нам повезло.

Эта победа нужна была нам, чтобы продолжать верить, чтобы постепенно становиться лучше, опираясь на новую философию.

В конце матча у соперника вышло много атакующих игроков, они начали создавать моменты, так что исход оставался неясным. Нам нужно качественнее обороняться.

Сейчас подходящий момент для привлечения молодежи. Иногда в клубе более сильные футболисты, иногда менее. Для такого клуба, как "Барса", важно иметь хорошую академию, особенно сейчас, когда подписывать новых футболистов тяжело", – сказал Бускетс.

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