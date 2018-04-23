Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс получил два выгодных предложения, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на 29-летнего хавбека "сине-гранатовых" нацелились "Манчестер Сити" и ПСЖ. Однако предложение второго уже было отклонено игроком, который не желает перебираться чемпионат, где отсутствует конкуренция. При этом не исключается, что Бускетс может пойти на условия "горожан", которые могут соблазнить его высокой зарплатой и возможностью снова поработать с Хосепом Гвардиолой.

Напомним, Луис Суарес назвал игрока, который сможет заменить его в "Барселоне". | soccernews.ru