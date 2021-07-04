Бускетс получил предложение из МЛС
Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен
Один из клубов североамериканской лиги МЛС проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетсу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, клуб из МЛС уже сделал предложение Бускетсу, но испанец пока не планирует уходить из "Барселоны". Впрочем, через год он может рассмотреть подобный вариант.
В прошлом сезоне 32-летний Бускетс провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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