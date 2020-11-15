Бускетс получил травму в матче Лиги Наций
Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс повредил колено в игре Лиги Наций против Швейцарии (1:1).
32-летний футболист получил удар в левое колено, из-за чего покинул поле на 73-й минуте встречи.
17 ноября Испании предстоит сыграть против Германии в заключительном туре Лиги Наций.
В текущем сезоне Бускетс провел 10 матчей за "Барселону" и 3 за сборную Испании.
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