Бускетс получил травму в матче Лиги Наций

Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс повредил колено в игре Лиги Наций против Швейцарии (1:1).

32-летний футболист получил удар в левое колено, из-за чего покинул поле на 73-й минуте встречи.

17 ноября Испании предстоит сыграть против Германии в заключительном туре Лиги Наций.

В текущем сезоне Бускетс провел 10 матчей за "Барселону" и 3 за сборную Испании.

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