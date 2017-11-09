Бускетс: "Понимаем, что играем недостаточно хорошо"

Теги реал мадридбарселонасерхио бускетс

Бускетс: "Понимаем, что играем недостаточно хорошо"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс критически отозвался об игре своей команды.

"Мы не видим себя чемпионами. Мы должны продолжать выигрывать и заботиться о своей игре больше, нежели о "Реале" . Мы понимаем, что играем не достаточно хорошо. Мы действуем очень компактно, и именно так создается команда победителей", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Горетцка может согласовать свой контракт с "Барселоной" уже в январе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов