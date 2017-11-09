Бускетс: "Понимаем, что играем недостаточно хорошо"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс критически отозвался об игре своей команды.

" Мы не видим себя чемпионами. Мы должны продолжать выигрывать и заботиться о своей игре больше, нежели о " Реале " . Мы понимаем, что играем не достаточно хорошо. Мы действуем очень компактно, и именно так создается команда победителей ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Горетцка может согласовать свой контракт с "Барселоной" уже в январе. | soccernews.ru