Бускетс попал в больницу после матча с "Атлетико"

Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса госпитализировали после матча 35-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико", сообщает Esports.

В середине первого тайма Бускетс столкнулся головами с защитником мадридцев Стефаном Савичем. Врачи привели хавбека каталонцев в чувство, он вернулся на поле, но через пару минут был заменен.

В ближайшее время Бускетс пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 32-летний Бускетс провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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