Бускетс попал в больницу после матча с "Атлетико"
Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен
Полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса госпитализировали после матча 35-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико", сообщает Esports.
В середине первого тайма Бускетс столкнулся головами с защитником мадридцев Стефаном Савичем. Врачи привели хавбека каталонцев в чувство, он вернулся на поле, но через пару минут был заменен.
В ближайшее время Бускетс пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 32-летний Бускетс провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14