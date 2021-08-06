Бускетс попрощался с Месси

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Бускетс попрощался с МессиФото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Новый капитан "Барселоны" Серхио Бускетс попрощался с Лионелем Месси после ухода аргентинца из клуба.

"Пытаясь все ассимилировать и зная, как тяжело это будет, я могу только поблагодарить тебя за то, что ты сделал для клуба и для тех, кто был рядом с тобой все эти годы и за то, что ты сделал для меня... Ты пришел в детстве, и ты станешь величайшим игроком в истории, подняв этот клуб до самых вершин, на его законное место, творя историю индивидуально и коллективно.

Всегда смогу сказать, что я играл с тобой и переживал множество моментов, самых хороших моментов... Мне посчастливилось провести с тобой бок о бок 13 сезонов. За пределами поля я остаюсь с человеком и другом, с которым мы создали наши крепкие дружеские отношения, и я буду очень по тебе скучать. Желаю тебе и твоей семье удачи и всего самого наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь. Нам будет очень тебя не хватать, Лео Месси!", - написал испанец в своем инстаграме.

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