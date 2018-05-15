Бускетс предпринимает попытки выбить себе новый контракт в "Барселоне"

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Бускетс предпринимает попытки выбить себе новый контракт в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс предпринимает попытки выбить себе новый контракт в клубе.

Так, по сведениям испанской прессы, 29-летний хавбек уже уведомил руководство "сине-гранатовых", что, если не будет пересмотрен его оклад в сторону повышения, он будет готов рассмотреть возможность смены команды.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за "Барселону".

Напомним, интерес к Бускетсу проявляет ПСЖ. | soccernews.ru

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