Бускетс прокомментировал матч с "Реалом"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассказал, что думает о победном матче команды в матче 26-го тура испанской Примеры с "Реалом" (1:0).

"У нас есть преимущество над "Реалом", однако кому достанется титул еще непонятно. Мы уважаем наших соперников. Возможно, в Примере они отстают, но в Лиге чемпионов все иначе. Уверен, они будут бороться за победу.

Каждый матч отличается друг от друга, поэтому нужно быть сосредоточенными на все 100 процентов. Сейчас сложный отрезок, но у нас хороший сезон, это большой плюс", - сказал полузащитник.

"Барселона" с 60 баллами занимает первой место в турнирной таблицы чемпионата Испании.

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