Бускетс прокомментировал переход Дани Алвеса в "Барселону"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс поделился мнением о возвращении бразильского защитника Дани Алвеса в стан сине-гранатовых.

"Это радость. Мы знаем, какой игрок Дани, знаем, какой он профессионал, и в курсе его достижений в клубах и со сборной.

Он привнесет в нашу раздевалку много со своим характером, менталитетом победителя и лидерством.

Будем надеяться, что все пойдет хорошо. Я с нетерпением жду возможности снова разделить с ним раздевалку", – сказал Бускетс.

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