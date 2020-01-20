Бускетс прокомментировал победу "Барселоны" над "Гранадой"

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Бускетс прокомментировал победу "Барселоны" над "Гранадой"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс высказался о победном матче команды в рамках 20-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (1:0). Об этом информирует Marca

Отметим, что эта встреча была первой для сине-гранатовых под руководством нового тренера Кике Сетьена.

"Надеемся, что "Барселона" будет показывать отличные результаты. В этом сезоне мы можем выиграть все трофеи.

Нельзя сравнивать Вальверде и Сетьена. У каждого тренера свой стиль", - сказал Бускетс.

"Барселона", имея в активе 43 очка, лидирует в чемпионате.

А еще: "Барселона" в дебютном матче Сетьена показала лучший результат по владению мячом со времён Гвардиолы| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

На счет всех трофеев он пошутил... Тут бы один хоть зацепить...

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