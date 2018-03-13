Бускетс прокомментировал возможное возвращение Неймара

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Бускетс прокомментировал возможное возвращение НеймараПолузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал возможное возвращение в стан "сине-гранатовых" форварда французского ПСЖ Неймара.

"Возможное возвращение Неймара? Этот вопрос касается его, сейчас он является игроком ПСЖ. Его нет в нашей команде, я не собираюсь говорить о слухах", - приводит слова 29-летнего хавбека каталонского гранда Marca.

Напомним, Бускетс высказался о предстоящем матче с "Челси". | soccernews.ru

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