Бускетс прокомментировал возможное возвращение Неймара

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал возможное возвращение в стан "сине-гранатовых" форварда французского ПСЖ Неймара.

" Возможное возвращение Неймара? Этот вопрос касается его, сейчас он является игроком ПСЖ. Его нет в нашей команде, я не собираюсь говорить о слухах ", - приводит слова 29-летнего хавбека каталонского гранда Marca.

Напомним, Бускетс высказался о предстоящем матче с "Челси". | soccernews.ru