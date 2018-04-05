Бускетс пропустит матч с "Леганесом"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не сыграет в матче 31-го тура испанской Примеры против "Леганеса", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, тренерский штаб "сине-гранатовых" решил предоставить 29-летнему футболисту дополнительный отдых, чтобы избежать рецидива травмы пальца ноги.

Напомним, что матч "Барселона" - "Леганес" состоится 7 апреля в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Вальверде рассказал, почему заменил Бускетса. | http://soccernews.ru