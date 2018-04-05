Бускетс пропустит матч с "Леганесом"

Теги барселоналеганессерхио бускетс

Бускетс пропустит матч с "Леганесом"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс не сыграет в матче 31-го тура испанской Примеры против "Леганеса", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, тренерский штаб "сине-гранатовых" решил предоставить 29-летнему футболисту дополнительный отдых, чтобы избежать рецидива травмы пальца ноги.

Напомним, что матч "Барселона" - "Леганес" состоится 7 апреля в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Вальверде рассказал, почему заменил Бускетса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных полузащитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов