Бускетс пропустит матч с "Леванте"

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс получил жёлтую карточку в матче 17-го тура Примеры против "Реала".

Как сообщает AS, это предупреждение стало для 29-летнего футболиста пятым в этом сезоне, что, согласно правилам, трансформировалось в одноматчевую дисквалификацию.

Таким образом, Бускетс пропустит поединок с "Леванте", который запланирован на 7 января. | http://soccernews.ru