Бускетс провёл 100-й матч за сборную Испании

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Бускетс провёл 100-й матч за сборную Испании

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Серхио Бускетс принял участие в матче 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Израиля.

Как сообщает Marca, эта игра стала для 29-летнего футболиста 100-й в составе "Фурии Рохи".

Стоит отметить, что Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году. В его активе победы на ЧМ-2010 и Евро-2012. | http://soccernews.ru

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