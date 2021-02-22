Бускетс провёл юбилейный матч за "Барселону"

Полузащитник Серхио Бускетс достиг отметки в 400 сыгранных матчей за "Барселону" в Примере.

По числу игр в чемпионате Испании хавбек занимает четвёртое место в истории "блауграны" после Лионеля Месси (506), Хави (505) и Андреса Иньесты (442).

Бускетс является воспитанником "Барсы", за основную команду выступает с 2008 года. Всего в его активе 611 матч во всех турнирах.

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