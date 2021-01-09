Бускетс проводит 600-й матч за "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс принимает участие в игре Примеры с "Гранадой".

Как сообщает Opta, эта игра стала для 32-летнего испанца 600-й в составе "сине-гранатовых".

Лидерами по этому показателю являются Андрес Иньеста (674), Лионель Месси (752) и Хави (767).

В текущем сезоне Бускетс провел 20 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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