Бускетс считает, что "Барселоне" нужно прибавить, чтобы сохранить лидерство в Примере
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что команде нужно улучшать свои показатели, чтобы сохранить лидерство в Примере. Об этом сообщает A Bola.
Напомним, вчера, 9 января, "Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании проиграла "Атлетико" (2:3) за 10 минут до конца матча.
"Мы знаем, что должны улучшать свои показатели. Мы не выкладываемся на все 100 процентов. Если возможность для совершенствования. Не все игры мы дожали. Мы должны стараться, быть жестче. Нам не хватает стабильности", - сказал Бускетс.
В чемпионате Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 40 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11