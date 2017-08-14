Бускетс: "Сейчас нам всё видится в чёрном цвете"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился эмоциями после первой игры за Суперкубок Испании против "Реала", а также оценил шансы своей команды в двухматчевом противостоянии за трофей.

"Домашнее поражение со счётом 1:3 - это тяжёлая ситуация. Сейчас нам всё видится в чёрном цвете, но мы будем пытаться отыграться. Однако стоит признать, что итоговая победа в Суперкубке Испании теперь стала почти невозможной" - приводит слова Бускетса Marca.

Напомним, что ответный матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится 17 августа в полночь по московскому времени.

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