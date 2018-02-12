Бускетс: "Слишком просто списать ничью с "Хетафе" на усталость"

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Бускетс: "Слишком просто списать ничью с "Хетафе" на усталость"
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал ничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

"Чемпионская гонка в Ла Лиге не закончена. Мы пытались выиграть, но нам этого не удалось. Мы создали слишком мало моментов, поэтому и не победили. Последний месяц был очень изнурительным физически и морально. Но  списать ничью с "Хетафе" на усталость было бы слишком просто. Со временем усталость накапливается и проявляется в одном конкретном матче. Впрочем мы довольны тем, как провели последний месяц", - цитирует Бускетса Marca.

Стоит отметить, что каталонский клуб сыграл вничью в двух последних матчах Примеры и его отрыв от "Атлетико" сократился до семи очков.

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