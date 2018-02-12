Бускетс: "Слишком просто списать ничью с "Хетафе" на усталость"
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал ничью с "Хетафе" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.
"Чемпионская гонка в Ла Лиге не закончена. Мы пытались выиграть, но нам этого не удалось. Мы создали слишком мало моментов, поэтому и не победили. Последний месяц был очень изнурительным физически и морально. Но списать ничью с "Хетафе" на усталость было бы слишком просто. Со временем усталость накапливается и проявляется в одном конкретном матче. Впрочем мы довольны тем, как провели последний месяц", - цитирует Бускетса Marca.
Стоит отметить, что каталонский клуб сыграл вничью в двух последних матчах Примеры и его отрыв от "Атлетико" сократился до семи очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|59
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Валенсия
|23
|43
|4
|Реал Мадрид
|22
|42
|5
|Вильярреал
|23
|37
|6
|Севилья
|23
|36
|7
|Эйбар
|23
|35
|8
|Сельта Виго
|23
|32
|9
|Жирона
|23
|31
|10
|Хетафе
|23
|30
|11
|Бетис
|22
|30
|12
|Леганес
|22
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Реал Сосьедад
|23
|26
|15
|Эспаньол
|23
|26
|16
|Алавес
|23
|25
|17
|Леванте
|23
|20
|18
|Лас Пальмас
|23
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|20
|Малага
|23
|13