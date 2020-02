Бускетс стал лучшим игроком матча "Наполи" - "Барселона"

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Лучшим футболистом встречи признан хавбек каталонцев Серхио Бускетс. Стоит отметить, что полузащитник пропустит следующий матч из-за желтой карточки.

Sergio Busquets wins #UCLMOTM award after his display in Naples



He will be one of four nominees for Player of the Week in tomorrow's vote! pic.twitter.com/kbAXozqidj