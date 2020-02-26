Бускетс стал лучшим игроком матча "Наполи" - "Барселона"
"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).
Лучшим футболистом встречи признан хавбек каталонцев Серхио Бускетс. Стоит отметить, что полузащитник пропустит следующий матч из-за желтой карточки.
Sergio Busquets wins #UCLMOTM award after his display in Naples— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020
He will be one of four nominees for Player of the Week in tomorrow's vote! pic.twitter.com/kbAXozqidj
Следующий матч команд состоится 18 марта.
А еще: Бускетс и Видаль пропустят ответный матч "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14