Бускетс стал лучшим игроком матча "Наполи" - "Барселона"

Теги барселонасерхио бускетс

Бускетс стал лучшим игроком матча "Наполи" - "Барселона"

"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

Лучшим футболистом встречи признан хавбек каталонцев Серхио Бускетс. Стоит отметить, что полузащитник пропустит следующий матч из-за желтой карточки.

Следующий матч команд состоится 18 марта. 

А еще: Бускетс и Видаль пропустят ответный матч "Барселоны" с "Наполи" в ЛЧ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

"Челси" потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов