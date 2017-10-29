Бускетс: "Тер Штеген сыграл ключевую роль в нашей победе"

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Бускетс: "Тер Штеген сыграл ключевую роль в нашей победе"

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал победу над "Атлетиком" (2:0).

"Победа далась нам нелегко. Особенно трудно пришлось во втором тайме, ведь в первом мы были лучше соперника. После перерыва "Атлетик" стал больше рисковать, что привело к моментам у наших ворот, однако мы сумели победить на стадионе, где играть очень тяжело.

Это победа имени Тер Штегена. Он сыграл ключевую роль в нашей победе, мы рады, что у нас есть такой голкипер" - приводит слова Бускетса Marca.

Смотрите также обзор матча "Атлетик" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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