Бускетс: "Трудно представить уход Месси в клуб АПЛ"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс высказался о возможном уходе своего партнера по команде Лионеля Месси в один из клубов английской Премьер-Лиги.

"Он находится здесь, и я думаю, что он чувствует себя здесь как дома. Его окружают отличные игроки и замечательный проект. Он выигрывает коллективные и индивидуальные трофеи, он живет в захватывающем городе, он хорошо себя чувствует в финансовом плане.

Представить его уход в другой клуб, учитывая все это, очень сложно. Уход отсюда будет трудным для большинства из нас, потому что у нас есть все здесь. Мы знаем, что Премьер-Лига - впечатляющий турнир, но трудно решиться на перемены, когда вы свыклись со всеми негативными и позитивными сторонами Барселоны. Здесь он находится дома и останется в "Барсе" навсегда", - цитирует 29-летнего хавбека goal.com.

Напомним, Бускетс высказался о проблемах Гомеша. | soccernews.ru