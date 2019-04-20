Бускетс: "У нас есть лучший футболист в истории "Барселоны" в лице Месси"

Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс рассказал, что думает о результатах своей команды в текущем сезоне.

"Этот сезон проходит прекрасно. У нас есть лучший футболист в истории каталонского клуба в лице Лео. Для клуба и команды это очень важно.

Однако нужно уметь дополнять команду игроками со всего мира", - отметил Бускетс.

Напомним, Месси отметился двумя голами в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". По итогам двух матчей "Барселона" прошла в полуфинал турнира.

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