Бускетс восстановился после травмы и готов сыграть с "Ромой"

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Бускетс восстановился после травмы и готов сыграть с "Ромой"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс восстановился после перелома пальца на правой ноге, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня 29-летний футболист уже тренировался в общей группе "сине-гранатовых".

Таким образом, Бускетс готов сыграть с "Ромой" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, который состоится 4 апреля в 21:45 по московскому времени. 

Не пропустите: В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой". | http://soccernews.ru

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