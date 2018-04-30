Бускетс: "Выиграть семь из десяти чемпионатов - это варварство"

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Бускетс: "Выиграть семь из десяти чемпионатов - это варварство"Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс высказался об очередной победе своей команды в Ла Лиге.

"Эта двойная победа в кубке и чемпионате - великолепна. Выиграть семь титулов лиги из последних десяти - это варварство. Просто посмотрите, как мы это сделали в текущем году, имея еще четыре игры в запасе. Мы провели почти идеальную кампанию в чемпионате, хотя еще и осталось четыре игры.

Мы не проигрывали весь сезон и выиграли чемпионат, проведя очень хороший старт, который придал нам большой уверенности. После этого, победив "Атлетико", мы продолжили выступать на очень высоком уровне. Я бы поставил нам за этот сезон очень высокую оценку, хотя это правда, что у нас осталось одно сожаление", - цитирует 29-летнего хавбека sport.es.

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