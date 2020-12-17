Бускетс вышел на 4-е место по числу матчей за "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс вышел на четвертое место по числу матчей за каталонский клуб.

Матч против "Реала Сосьедад" стал для хавбека 594-м. По этому показателю он опередил Карлеса Пуйоля (593).

Больше Бускетса за "Барселону" сыграли только Андрес Иньеста (674), Лионель Месси (747) и Хави (767).

32-летний Серхио является воспитанником "Барселоны" и сыном бывшего вратаря каталонского клуба Карлеса Бускета.

Бускетс-младший становился 8-кратным чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Месси одержал 300-ю победу в составе "Барселоны" на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru