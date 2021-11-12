Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс провёл 133-ю игру в составе сборной Испании.
33-летний футболист поучаствовал в победном матче "Фурии Рохи" против Греции (1:0) в квалификации ЧМ-2022.
По числу поединков за испанскую национальную команду Бускетс сравнялся с Хави и теперь делит с ним третье место в истории.
Опережают воспитанников "Барсы" только две легенды мадридского "Реала" Икер Касильяс (167) и Серхио Рамос (180).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14