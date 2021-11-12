Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании

Теги серхио бускетсиспаниягрециябарселонахависерхио рамосикер касильясстатистика

Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании

Фото твиттер сборной Испании

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс провёл 133-ю игру в составе сборной Испании.

33-летний футболист поучаствовал в победном матче "Фурии Рохи" против Греции (1:0) в квалификации ЧМ-2022.

По числу поединков за испанскую национальную команду Бускетс сравнялся с Хави и теперь делит с ним третье место в истории.

Опережают воспитанников "Барсы" только две легенды мадридского "Реала" Икер Касильяс (167) и Серхио Рамос (180).

Не пропустите: Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности

Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов