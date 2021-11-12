Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании

Фото твиттер сборной Испании

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс провёл 133-ю игру в составе сборной Испании.

33-летний футболист поучаствовал в победном матче "Фурии Рохи" против Греции (1:0) в квалификации ЧМ-2022.

По числу поединков за испанскую национальную команду Бускетс сравнялся с Хави и теперь делит с ним третье место в истории.

Опережают воспитанников "Барсы" только две легенды мадридского "Реала" Икер Касильяс (167) и Серхио Рамос (180).

Не пропустите: Карвахаль высказался об отсутствии Рамоса в сборной Испании. | http://soccernews.ru