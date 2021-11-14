Бускетс высказался о Луисе Энрике

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Бускетс высказался о Луисе ЭнрикеФото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Капитан сборной Испании и "Барселоны" Серхио Бускетс высказался о главном тренере национальной команды Луисе Энрике.

"Топ-тренер, один из лучших в мире. Иметь такого тренера – роскошь, потому что такие специалисты обычно работают в клубах", – сказал Бускетс.

Напомним, что Луис Энрике работал в сборной Испании в 2018-2019 годах, после небольшой паузы из-за болезни и смерти дочери он вернулся к работе с национальной командой. До этого он возглавлял "Барселону", "Сельту" и "Рому". 

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