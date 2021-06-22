Бускетс высказался о проблемах сборной Испании

Теги чемпионат европыиспаниясерхио бускетс

Бускетс высказался о проблемах сборной ИспанииФото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс высказался перед матчем против Словакии в третьем туре группового этапа Евро-2020 и назвал главную проблему испанской команды.

"Решающая игра на групповом этапе для нас, по большому счету, началась вместе с финальным свистком в матче с Польшей. Было важно начать правильно. С оптимизмом.

Во всех предыдущих матчах Испания играла лучше своих соперников, доминировала, создавала моменты, не использовала пенальти, не могла показать достойную эффективность в атаке. Однако порой достаточно того, чтобы тебе просто немного улыбнулась удача.

Сейчас нам не хватает психологии победителя. Нужно стараться еще быстрее возвращать мяч после его потери, больше времени играть ближе к воротам соперника, двигаться быстрее.

Наша команда все еще молода. У нас есть группа игроков, которые больше всего любят владеть мячом. Мне нравится этот стиль. Здоровое отношение к делу, фейр-плэй, доминирование на поле", — приводит слова Бускетса официальный сайт УЕФА.

Испания сыграет против сборной Словакии завтра, в 19:00 (мск). Место проведения - Севилья.

Также не пропустите: Шевченко рассказал о причинах поражения Украины от Австрии на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко высказался о критике в адрес сборной Украины

Зинченко высказался о критике в адрес сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов