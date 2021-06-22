Бускетс высказался о проблемах сборной Испании

Фото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

Футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс высказался перед матчем против Словакии в третьем туре группового этапа Евро-2020 и назвал главную проблему испанской команды.

"Решающая игра на групповом этапе для нас, по большому счету, началась вместе с финальным свистком в матче с Польшей. Было важно начать правильно. С оптимизмом.

Во всех предыдущих матчах Испания играла лучше своих соперников, доминировала, создавала моменты, не использовала пенальти, не могла показать достойную эффективность в атаке. Однако порой достаточно того, чтобы тебе просто немного улыбнулась удача.

Сейчас нам не хватает психологии победителя. Нужно стараться еще быстрее возвращать мяч после его потери, больше времени играть ближе к воротам соперника, двигаться быстрее.

Наша команда все еще молода. У нас есть группа игроков, которые больше всего любят владеть мячом. Мне нравится этот стиль. Здоровое отношение к делу, фейр-плэй, доминирование на поле", — приводит слова Бускетса официальный сайт УЕФА.

Испания сыграет против сборной Словакии завтра, в 19:00 (мск). Место проведения - Севилья.

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