Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018

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Бускетс высказался о словах Бартомеу, который пожелал Аргентине победы на ЧМ-2018Полузащитник сборной Испании  Серхио Бускетс прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, который пожелал победы на ЧМ-2018 сборной Аргентины.

По словам футболиста, политически это не самое правильное заявление.

"В разных сборных есть игроки "Барселоны". Можно было политически более корректно высказаться. Нужно спросить самого Бартомеу, почему он так сказал. Возможно, у него есть родственники в Аргентине", - сказал он.

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