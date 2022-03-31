Бускетс высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Теги псжбарселоналионель мессисерхио бускетс

Бускетс высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что он был бы рад возвращению в команду нападающего Лионеля Месси, который сейчас играет за "Пари Сен-Жермен".

"Конечно, мне очень не хватает Лионеля, как на поле, так и за его пределами. Никто не может делать то, что он. Месси имел колоссальное значение для "Барселоны". Совершенно нормально скучать по нему. Уверен, что ему тоже не хватает меня. Его уход стал шоком. Представьте, как ему там - новый город, команда, стиль игры... Я желаю Лео только самого лучшего. Я бы хотел, чтобы он вернулся в "Барселону", но это очень сложно. Но я бы отдал ему капитанскую повязку, если бы он вернулся", - сказал Бускетс в эфире радиостанции RAC1.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2021 года на правах свободного агента.

Не пропустите: Месси подписал суперконтракт с блокчейн-платформой. | http://soccernews.ru

 
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зарема ярко отреагировала на уход Аиртона из "Спартака"

Зарема ярко отреагировала на уход Аиртона из "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов