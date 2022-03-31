Бускетс высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что он был бы рад возвращению в команду нападающего Лионеля Месси, который сейчас играет за "Пари Сен-Жермен".

"Конечно, мне очень не хватает Лионеля, как на поле, так и за его пределами. Никто не может делать то, что он. Месси имел колоссальное значение для "Барселоны". Совершенно нормально скучать по нему. Уверен, что ему тоже не хватает меня. Его уход стал шоком. Представьте, как ему там - новый город, команда, стиль игры... Я желаю Лео только самого лучшего. Я бы хотел, чтобы он вернулся в "Барселону", но это очень сложно. Но я бы отдал ему капитанскую повязку, если бы он вернулся", - сказал Бускетс в эфире радиостанции RAC1.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2021 года на правах свободного агента.

Не пропустите: Месси подписал суперконтракт с блокчейн-платформой. | http://soccernews.ru