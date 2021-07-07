Бускетс высказался о возможном завершении карьеры в сборной Испании
Фото: инстаграм Бускетса
Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс ответил на вопрос о возможном завершении международной карьеры.
"Я пока не знаю. Сейчас не время думать о себе. Сейчас необходимо немного погрустить и похвалить команду за хорошую игру. Будущее этой сборной выглядит оптимистичным, и оно не зависит, буду ли я в этой команде или нет", - приводит слова Бускетса Football Espana.
Напомним, что вчера сборная Испании вылетела с Евро-2020, уступил Италии (1:1, по пенальти - 2:4) в полуфинале.
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