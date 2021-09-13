Бускетс высказался об уходе Месси из "Барселоны"
Фото: инстаграм Серхи Бускетса/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Серхи Бускетс поделился мнением об уходе из команды Лионеля Месси.
"Уход Месси шокировал нас, так как он очень многое значил для "Барселоны" и для меня лично. Сложно принять случившееся, но нам нужно смириться. Мы должны привыкнуть играть без Лео.
Наши шансы на трофеи? В футболе возможно всякое. В прошлом сезоне "Челси" не был в числе фаворитов Лиги чемпионов, но они выиграли трофей. Важно то, как мы играем командно. У нас амбициозная команда", - приводит слова Бускетса Marca.
Напомним, что "Барселона" отказалась продлевать контракт с 34-летним Месси и форвард перешел в ПСЖ на правах свободного агента.
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|М
|О
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14