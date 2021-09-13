Бускетс высказался об уходе Месси из "Барселоны"

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Бускетс высказался об уходе Месси из "Барселоны"

Фото: инстаграм Серхи Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхи Бускетс поделился мнением об уходе из команды Лионеля Месси.

"Уход Месси шокировал нас, так как он очень многое значил для "Барселоны" и для меня лично. Сложно принять случившееся, но нам нужно смириться. Мы должны привыкнуть играть без Лео.

Наши шансы на трофеи? В футболе возможно всякое. В прошлом сезоне "Челси" не был в числе фаворитов Лиги чемпионов, но они выиграли трофей. Важно то, как мы играем командно. У нас амбициозная команда", - приводит слова Бускетса Marca.

Напомним, что "Барселона" отказалась продлевать контракт с 34-летним Месси и форвард перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

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