Бускетс ярко высказался о предстоящем матче с "Реалом"

Фото: инстаграм Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился ожиданиями от полуфинального матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала".

"У нас есть огромное желание выиграть трофей. Это добавит нам уверенности. Мы отстаем от "Реала" в чемпионате Испании, но нам предстоит отдельный матч. Они обыграли нас на "Камп Ноу" в матче Ла Лиги, но порой мы выглядели хорошо. Мы прибавили физически по сравнению с октябрем. Мы верим в свой стиль и должны создавать голевые моменты. Наша неудачная серия с "Реалом" забудется с началом матча", - приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится 12 января, и начнется в 22:00 мск.

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