Бускетс: "Забить три мяча на "Сантьяго Бернабеу" не легко, но мы уже делали это раньше"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс верит в итоговую победу своей команды над мадридским "Реалом" в рамках Суперкубка Испании.

"Жизненно важно для нас - не пропустить. Забить три мяча на "Сантьяго Бернабеу" не легко, но мы уже делали это раньше. Мы постараемся быть цельной и компактной командой и взять под контроль игру, хотя мы и знаем, что это будет сложно сделать", - цитирует 29-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Бускетс стал на защиту Пике. | soccernews.ru